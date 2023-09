Schön viel trinken Der stylische Tumbler Cup löst die altbewährte Thermoskanne ab

Er sieht aus, als sei er einem Pinterest-Board entsprungen, welches „healthy lifestyle aesthetic“ heißen könnte: Der Tumbler Cup erobert Berlin. In diversen Pastelltönen tragen ihn immer mehr Menschen mit sich herum.

Der Tumbler Cup ist ein großes, rundes Gefäß und mit einem Henkel sowie einem Strohhalm ausgestattet. Sein unterer Durchmesser ist etwas schmaler, um in Getränkehalter von Autos zu passen, trotzdem fasst der Tumbler Cup einen bis anderthalb Liter. Er hält Getränke für viele Stunden kalt oder warm und scheint somit eine Art Nachfolger der etwas umständlicheren Thermoskanne zu sein. Diese hat oft einen komplizierten Verschluss und das Einschenken von Tee in den kleinen Deckelbecher kann frustrierend sein.

Nachhaltig to go

Der Tumbler Cup hingegen ist leichter und benutzerfreundlicher, da er überall in der Hand mit hingenommen werden kann. Einige Berliner tragen ihn ganz selbstverständlich mit sich umher und da er immer wieder aufgefüllt werden kann, ist er nachhaltiger als To-Go-Becher zum einmaligen Verwenden.

Dass der gesunde Lebensstil vor allem im Sommer nicht ganz zu missachten ist, findet auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin: Die Straßenbahnen sind mit großflächigen Aufklebern versehen, auf denen „Hitzewelle? Berlin bleibt cool“ steht. Darunter noch der Hinweis an alle, viel zu trinken. Es ist die Hitzeschutzkampagne der Hauptstadt und auch die Verbraucherzentrale weist darauf hin, mindestens anderthalb bis zwei Liter täglich zu trinken. Nur so lasse sich Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen an heißen Tagen vorbeugen. Ein ausgetrunkener Tumbler Cup kann so schon einmal das ungefähre Mindestmaß abdecken.

Berlin hat aber nicht nur den Tumbler Cup als Verbündeten gegen die Hitze, sondern auch zahlreiche Trinkbrunnen: Die Berliner Wasserbetriebe bieten mittlerweile an 222 Trinkbrunnen kostenloses Trinkwasser in der gesamten Stadt an. Diese sind alle in einer Karte auf der Website der Berliner Wasserbetriebe eingetragen. Also – cool bleiben und viel trinken, ob mit oder ohne Tumbler Cup.