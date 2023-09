Ärger im Berliner Südosten Neue Schule ohne funktionierende Heizung

Ärger im Berliner Ortsteil Müggelheim: Kurz vor den Ferien wurde bekannt, dass der „Modulare Ergänzungsbau“ (MEB) der Müggelheimer Grundschule mit Beginn des neuen Schuljahres noch nicht bezogen werden kann. Schulleiterin Ute Samper ist sauer, schließlich ist es die zigste Terminverschiebung. Der Grund diesmal: „Wir können nicht einziehen, weil das Problem Heizung noch nicht gelöst ist“, erklärt die Schulleiterin. Und das, obwohl schon alles fertig eingerichtet ist.

Genehmigung für Erdwärme fehlt

Weil die Schulgebäude autark sein sollen, sollen sie Selbstversorger in Sachen Wärme sein. Die Wärmeversorgung soll über Erdwärme und Solar erfolgen. Doch dafür fehlen in Müggelheim noch immer Genehmigungen. Die zuständige Senatsverwaltung ist gerade in Verhandlungen. Ein Zeitfenster oder einen Einzugstermin nennen die Verantwortlichen sicherheitshalber nicht.

Das Bezirksamt ist im Juni von der zuständigen Senatsverwaltung über Probleme in Form einer „Behinderungsanzeige“ informiert worden. Das Problem sind neue Richtlinien in Sachen Geothermie. „Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hat im Projektverlauf neue Anforderungen an die Erdwärmegewinnung gestellt“, sagte Jugendstadtrat André Grammelsdorf in Vertretung für Bildungsstadtrat Marco Brauchmann, beide CDU.

Das neue Bauwerk in Müggelheim. © Simone Jacobius

Die Senatsverwaltung für Bildung wartet momentan auf die wasserrechtliche Erlaubnis, um die Bohrungen durchführen zu können. Die Bohrungen sind allerdings in dieser Woche geplant.

Bohrungen in dieser Woche

„Wir behalten jetzt erstmal die ‘Villa’, also unseren Containerbau, damit wir alle Klassen unterbringen können“, erläutert Ute Samper. Für jede Klasse gäbe es, wie auch schon im Vorjahr, dadurch einen eigenen Klassenraum. Allerdings werde es wieder sehr eng und Teilungsräume gibt es gar nicht. Denn am Sonnabend sind gerade wieder drei neue erste Klassen eingeschult worden – Müggelheim wächst und wächst.

