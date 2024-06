Auch Gregor Gysi kommt vorbei Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln feiert Jubiläum

Freundliche junge Menschen, die der Schulfremden ohne Scheu in die Augen blicken, sie über ihr Schulgelände dirigieren und sich dann im Sonnenschein wieder den Festvorbereitungen zuwenden. Ein Junge im Rollstuhl, der mit seinen Freunden auf dem Schulhof fläzt, die Beine entspannt auf einem Sitzstein abgelegt. Einen Tag vor der 75. Jubiläumsfeier der Fritz-Karsen-Schule am Freitag hätte ihr Namensgeber wohl seine Freude am Anblick der Neuköllner Gemeinschaftsschule. Und an Berfin und Frida, zwei Elftklässlerinnen, die in der Aula scherzhaft einen ihrer Lehrer ermahnen. Ihm ist lautstark ein Luftballon zerplatzt, gerade als sie erklären wollten, warum sie ihre Schule mögen.