Tagesspiegel Plus So fern und doch so anwesend : Berliner Schule testet Telepräsenzroboter für kranke Schüler

Beim Pilotprojekt „Charly to go“ testet eine Reinickendorfer Schule das Lernen per Telepräsenzroboter. Die HU begleitet den Versuch wissenschaftlich. Die Leitfrage: Kann Teilhabe auch auf Distanz gelingen?