Berliner Schulbaustellen „Mangelhafte Leistung, Verspätung, Baufehler“

Wie lief’s eigentlich so mit den Berliner Schulbaustellen in den Ferien? So lala. Das Fazit liegt vor - und es ist ernüchternd wie so manches Versetzungszeugnis. Darüber hat der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau jetzt berichtet. Von acht geplanten Baustellen in Spandau wurde nur eine rechtzeitig abgeschlossen.

Die anderen sieben Projekte „werden mit Zeitverzögerung fertig“. Das erfuhren jetzt Franziska Brychcy und Kristian Ronneburg, Linke, von Staatssekretär Torsten Kühne, CDU, im Abgeordnetenhaus. Spandaus Schulleute um Stadträtin Carola Brückner, SPD, hatten eine Liste erstellt, bei der man Kopfschmerzen kriegt – auch ohne Bauhelm. Hier einige Auszüge.

„In der Schule am Gartenfeld hat die Elektrofirma trotz mehrfacher Aufforderung verspätet mit den Leistungen begonnen.“

hat die Elektrofirma trotz mehrfacher Aufforderung verspätet mit den Leistungen begonnen.“ „An der Siegerland-Grundschule gab es Probleme durch Kündigung von Firmen und mangelhafte Leistungen der Fassadenbaufirma und Dachdecker …“

gab es Probleme durch Kündigung von Firmen und mangelhafte Leistungen der Fassadenbaufirma und Dachdecker …“ „An der Paul-Moor-Grundschule gab es statische Probleme im 2.OG. Ein Teil der tragenden Decke ist abgesackt, daher muss die ganze Etage statisch erneut überprüft werden.“

gab es statische Probleme im 2.OG. Ein Teil der tragenden Decke ist abgesackt, daher muss die ganze Etage statisch erneut überprüft werden.“ „An der Heinrich-Böll-Schule wurde festgestellt, dass die Hallendecke im EG nicht den Herstellerangaben gemäß eingebaut war und ausgetauscht werden muss …“

Die Dauerbaustelle an der Heinrich-Böll-Schule in Hakenfelde ist besonders speziell. Seit vier Jahren wird die Turnhalle nun schon saniert; die Schulgemeinschaft ist frustriert: hier die Geschichte im Tagesspiegel.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken: in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die es einmal pro Woche kostenlos für jeden Berliner Bezirk gibt - unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen aus dem Spandau-Newsletter.

Neuer Marktplatz, neuer Brunnen, neue Bäume, neue Pläne für den Weihnachtsmarkt: Alle Infos zum Altstadt-Umbau

Werner-Salomon-Platz vor dem Rathaus: Doch keine Ehre für Spandaus wichtigsten Bürgermeister?

vor dem Rathaus: Doch keine Ehre für Spandaus wichtigsten Bürgermeister? Gatows Pfarrer sagt heute Tschüs! Und wer ist die Neue?

sagt heute Tschüs! Und wer ist die Neue? Best-of-BVV: Trinker am Havelufer, tödliche Nudeln, tödliche Mähroboter und der Sound der Bundeswehr

und der Sound der Bundeswehr Bananen und Bürgermeister: Was eine Grundschule aus Staaken im Rathaus erlebt hat

im Rathaus erlebt hat Spandau und der Terror gegen Juden: Gedenken am Havelufer - und falsches Erinnern in der Jüdenstraße

in der Jüdenstraße Was wird aus dem Radweg auf der Heerstraße unter einer CDU-Verkehrssenatorin?

unter einer CDU-Verkehrssenatorin? Spreeradweg: Baumfällungen und News zur Mega-Rampe in Haselhorst

und News zur Mega-Rampe in Haselhorst Charlottenburger Chausse e: Jetzt fallen doch Bäume für den neuen Radweg

e: Jetzt fallen doch Bäume für den neuen Radweg 20 neue BVG-Haltestellen in Spandau geplant

in Spandau geplant Vergessener Gedenkstein: 55 Jahre Rudolf Wissell-Siedlung und ganz viel Unkraut

und ganz viel Unkraut Viel Kultur: Kunst am Bau in neuer Grundschule, Eisenbahn-Komödie am Dorfplatz Kladow, Blindenservice in der Zitadelle

am Dorfplatz Kladow, Blindenservice in der Zitadelle Viele Termine: Fort Hahneberg, Vögel an der Heerstraße, Müll in der Jungfernheide, Herbstmusik in der Dorfkirche, Comedy in Staaken

Vögel an der Heerstraße, Müll in der Jungfernheide, Herbstmusik in der Dorfkirche, Comedy in Staaken Viel Sport: marodes Schwimmbad in Siemensstadt, Jubel bei Arkona und beim SC Staaken

in Siemensstadt, Jubel bei Arkona und beim SC Staaken “50 Jahre Heinrich-Böll-Schule“: Erinnerungen zum Jubiläum an den alten Namen Carl-Diem-Oberschule

Das alles und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.