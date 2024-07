Die Bundeswehr im Berliner Klassenzimmer „Das Militär ist wie ein Hammer. Man muss nicht immer gleich zuhauen“

In wohl kaum einem Umfeld spielt die Wahl des Outfits eine so große Rolle wie auf den Gängen einer Schule. Entweder will man so wenig wie möglich auffallen, um in der Masse unterzutauchen – oder mit allen Mitteln im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Doch wie reagiert die Schülerschaft auf den Träger einer militärischen, mit Abzeichen geschmückten Uniform, der an ihren Klassenräumen vorbeischlendert? Köpfe drehen sich, fast ehrfürchtige Blicke folgen dem Mann, und manch einem Schüler rutscht sogar eine schüchterne Begrüßung heraus.

Gemeinsam mit seinem angehenden Dienstkollegen André Wunderlich streift der 28-jährige Hauptmann Mike Siebert, Jugendoffizier der Bundeswehr, am Montagmorgen durch die Etagen der Johann-Julius-Hecker-Schule in Marzahn. In der integrierten Sekundarschule ist Siebert auf der Suche nach dem richtigen Klassenzimmer für seinen nächsten Vortrag, schon der dritte an diesem Tag.

Das Bildungsangebot zur bündnisorientierten Sicherheitspolitik, für das man sich einen Jugendoffizier als Referenten einladen kann, reicht von Informationsveranstaltungen über Podiumsdiskussionen und politische Planspiele bis hin zu mehrtägigen Seminarfahrten und Truppenbesuchen. Mit drei bis vier Veranstaltungen in der Woche kommen Siebert und aktuell ein weiterer fertig ausgebildeter Jugendoffizier im Raum Berlin pro Jahr auf etwa 150 Bildungseinsätze dieser Art. „Nicht nur von Schulen werde ich eingeladen“, erzählt Siebert, „selbst jeder Kleingartenverein könnte uns anfragen.“

Mit den jüngsten Bestrebungen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), die Truppenstärke der Bundeswehr angesichts zunehmender weltpolitischer Konflikte wieder aufzustocken und die Wehrpflicht teilweise wieder einzuführen, dürfte es für Hauptmann Siebert in Zukunft häufiger zu Diskussionen mit der Berliner Schülerschaft kommen, um die Notwendigkeit der Bundeswehr zu rechtfertigen.

Heute in der Johann-Julius-Hecker-Schule, einer in Marzahn in der Hohenwalder Straße 2 gelegenen praxisorientierten Realschule, wurde jedoch vom stellvertretenden Schuldirektor nur um den Standardvortrag über den Kernauftrag der Bundeswehr gebeten. Eine ältere Lehrerin, die die noch in den Gängen herumirrenden Soldaten bemerkt, öffnet ihnen schließlich den richtigen Raum. „2,50 Euro Osttarif“, fordert sie scherzhaft an der Tür. Pünktlich noch vor der Schulklingel hat sich die 30-köpfige Klasse nach vorgeschriebener Sitzordnung auf ihren nummerierten Plätzen eingefunden und ihre Handys in ebenso nummerierten Aufbewahrungssocken neben der Eingangstür eingeordnet und sitzt nun still bereit, um den Jugendoffizier zu begrüßen – eine Disziplin, die schon fast etwas Militärisches hat.

Den Vortrag beginnt der gebürtige Berliner mit seiner eigenen Biografie: „Am Samstag hatte ich noch meinen Abiball, am Montag habe ich mich direkt bei der Bundeswehr verpflichtet“, erinnert er sich an seinen Militäreinstieg vor zehn Jahren. In einer Kollage aus Fotos in Flecktarn und anderen Uniformen taucht zur Freude einiger Schüler auch die Hertha-Flagge auf. Als ausgebildeter Nachrichtenoffizier zieren Mike Sieberts graue Uniform heute gelbe Streifen. Kollege Wunderlichs rote Streifen weisen auf dessen Ausbildung als Artilleriesoldat hin, zudem trägt er stolz neben dem Jugendoffiziersabzeichen noch ein bronzenes Abzeichen der Raketenartillerie auf der Brust.

Als Siebert die Geschichte der Bundeswehr erläutert – von ihrer Gründung 1955, über ihre Funktion im Kalten Krieg, Nato-Einsätze in Afghanistan nach dem 11. September und aktuelle Aufgaben infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – lässt er dabei im Hintergrund per Projektor entsprechende Nachrichtenclips laufen, denen die Klasse gebannt folgt. Bei an die Klasse gerichteten Nachfragen kann vor allem ein Schüler in der zweiten Reihe mit seinem Wissen zu den Alliierten und der Entstehung der Luftbrücke brillieren, ganz zur Freude seiner Lehrerin, die die Klasse in Politik und Geschichte unterrichtet.

Die größten Gefahren der nächsten Jahre: Naturkatastrophen und eine zunehmende Umweltverschmutzung

Mit interaktiven Ratespielen und bunten Schaubildern kommt Hauptmann Siebert schließlich auch auf die von Pistorius bemängelte unzureichende Truppenstärke von nur 181.000 Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Ein interessierter Schüler fragt direkt, ob man denn ein Abi bräuchte, um sich zu verpflichten. Siebert betont immer wieder, dass er nicht für das Anwerben neuer Kräfte zuständig sei, der Junge solle sich beim Karrierecenter der Bundeswehr informieren.

Nun dürfen die Schüler zu ihren Handys greifen, um über einen QR-Code an einem Quiz teilzunehmen. Sie sollen die ihrer Meinung nach größten Gefahren, die Deutschland in den nächsten zwei Jahren drohen, anordnen. Vor allem die Inflation beunruhigt die Schüler, der Anstieg der Dönerpreise auf acht Euro wird als Beispiel herangezogen. Als Siebert ein Schaubild öffnet, das die größten Gefahren zeigt, die in zehn Jahren drohen, reagieren viele überrascht. Vor allem Naturkatastrophen und eine zunehmende Umweltverschmutzung führen dabei die Tabelle an.

Das Militär ist wie ein Hammer. Es reicht manchmal, ihn einfach nur als Abschreckung in der Hand zu halten. Man muss nicht immer gleich zuhauen. Hauptmann Mike Siebert (28), Bundeswehr Jugendoffizier

Zu einer Projektoraufnahme von Boris Pistorius in Flecktarn und dem Slogan „Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen“ eröffnet Siebert die offene Fragerunde. „Kann man sich vom Rückstoß eines Gewehrs die Schulter auskugeln?“, oder: „Wie schwer ist die Kampfausrüstung?“ Das interessiert einige Schüler. Auf die Frage nach seinem schlimmsten Erlebnis bei der Bundeswehr antwortet Siebert, der selbst noch nicht im Auslandseinsatz war, dass er erfahren habe, wie einige seiner Kameraden in Kriegsgebieten schwer verwundet wurden und einige ihre Gliedmaßen oder sogar ihr Leben verloren haben. Geschichten, die viele abschrecken. Dennoch fragt wenig später ein weiterer Junge, ob man es denn auch nur mit einem mittleren Schulabschluss bei der Bundeswehr weit bringen könne.

Als Geschichtslehrerin möchte sie die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht bewerten, sagt die anwesende Lehrkraft nach dem Vortrag. Sie habe aber mitbekommen, dass es unter den Schülern einige gebe, die diese Bestrebungen befürworten.

Zum Abschluss seines Vortrags zeigt Mike Siebert das Schaubild eines Werkzeugkastens. Den Schraubenschlüsseln weist er politische Handlungsoptionen zu, die dem Bundestag zur Verfügung stehen: Diplomatie, Sanktionen oder auch Waffenlieferungen, so erklärt er. Aber hinaus will er auf den Hammer. „Das Militär ist wie ein Hammer“, sagt er, „es reicht manchmal, ihn einfach nur als Abschreckung in der Hand zu halten. Man muss nicht immer gleich zuhauen.“

Abschließend erklärt Siebert noch, dass es in Deutschland keine einzelne Person wie Putin sei, die darüber entscheidet, ob Leute wie er zur Waffe greifen müssen und in einen Einsatz geschickt werden. „Das Parteibeteiligungsgesetz sieht vor, dass der gesamte Bundestag darüber entscheidet, wann das Militär eingesetzt wird – und den wählt ihr.“