Druck wegen propalästinensischer Proteste Eltern dürfen nun doch mit zur Abiturfeier

Die Abiturfeier am Gymnasium Tiergarten soll nun doch in größeren Gruppen in der Schule und mit Eltern stattfinden – aber mit Security gesichert werden. Das hat die Schulleitung dem Jahrgang am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Zuvor war die eigentlich geplante Verleihung im Kino Delphi wegen angekündigter propalästinensischer Proteste abgesagt worden. Dem Tagesspiegel liegt die Mail der Schulleitung vor.