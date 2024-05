Eine Institution wird dicht gemacht Berlins Qualitätsbeauftragte für Schulen muss gehen

Es könnten am Ende locker 20.000 Anrufe und Mails gewesen sein: Wenn die Qualitätsbeauftragte für die Berliner Schulen, Ruby Mattig-Krone, am 31. Mai zum letzten Mal Fragen verzweifelter oder einfach nur hilfsbedürftiger Eltern beantwortet, hat sie auf jeden Fall ein dickes Konto an Ratschlägen angehäuft. Sie hätte gern weitergemacht.