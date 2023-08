Fünf Tipps zur Einschulung Das müssen Eltern wirklich beachten

Am Montag begann in Berlin das neue Schuljahr. Die Erstklässler:innen – im vergangenen Jahr waren es 38.000 – genießen noch eine kleine Schonfrist: Ihre Einschulungen finden in der Regel am kommenden Samstag statt, der erste „richtige“ Schultag am Montag darauf. Die Eltern sind dabei oft mindestens so nervös und aufgeregt wie die Kinder selbst: „Haben wir an alles gedacht? Und was kommt da eigentlich auf uns zu?“ Hier die unvollständige, aber hoffentlich beruhigende Checkliste eines Vaters, dessen Kinder es immerhin bis in die dritte und vierte Klasse geschafft haben.