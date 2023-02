„Haben schon Berliner Rückkehrer aus anderen Bundesländern“ Bildungsstaatssekretär Slotty erklärt die Verbeamtung von Berlins Lehrern für besiegelt

Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag nach 18 Jahren Pause die Lehrerverbeamtung beschlossen. Kann jetzt noch was schiefgehen?

Erfreulicherweise nicht. Der letzte Schritt ist rein formal und wird die Veröffentlichung der Gesetze im Gesetz- und Verordnungsblatt sein, damit diese in Kraft treten. Das wird in der zweiten Februarhälfte passieren.

