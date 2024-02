Hamburgs Ex-Schulsenator Rabe über Pisa-Schock Was Berlin beim Thema Bildung von der Hansestadt lernen kann

Während das deutsche Bildungssystem nach dem Pisa-Schock im Dezember erneut auf dem Prüfstand steht, gilt Hamburg unter den Ländern als positive Ausnahme – im Gegensatz zu Bremen und Berlin, den anderen beiden Stadtstaaten. Dass es in Hamburg deutlich besser als im Rest der Republik läuft, wird oft auf die Amtszeit von Ties Rabe (SPD) als Hamburger Bildungssenator zurückgeführt. Nach 13 Jahren erklärte Rabe im Januar aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt.

„Dass ich so müde bin nach 13 Jahren als Bildungssenator, hängt auch damit zusammen, dass sich Kräfte im Schulsystem mit enormem Widerstand gegen Veränderungen wehren“, begründete Rabe am Montag im Gespräch mit Nicola Brandt, der Leiterin des OECD-Büros in Berlin, seinen Rücktritt vor mehreren zugeschalteten Bildungsjournalisten.

Während der Corona-Pandemie warnte Rabe lange vergeblich vor Schulschließungen. Es habe ihn und seine Kollegen in den Kultusministerien schwer erschüttert, dass sich Lehrer- und Elternverbände für Schulschließungen aussprachen. „Deutschland ist während der Pandemie besonders rücksichtslos mit Kindern und Jugendlichen umgangen“, resümierte Rabe mit Blick auf den internationalen Vergleich.

Mit Widerständen habe er auch zu kämpfen gehabt, als er in Hamburg durchsetzte, das in den Kernfächern vermehrt Basiskompetenzen vermittelt werden. Es habe drei Jahre gebraucht, um zu etablieren, dass Schüler im Unterricht 20 Minuten pro Tag lesen müssen. Ebenso mühsam sei es gewesen, im Deutschunterricht den Fokus auf Rechtschreibung statt Literaturanalyse zu legen. Unverständnis habe es vor allem von bildungsnahen Eltern und Lehrerverbänden gegegeben. Erst als Hamburg im Länder-Ranking des IQB-Bildungstrends 2021 in der Kompetenz Rechtschreibung nach fünf Jahren von Platz 13 auf Platz 8 kletterte, seien seine Kritiker verstummt.

Kaum Bücher in vielen Hamburger Haushalten

Ein Herzensanliegen sei es ihm gewesen, die wachsende Bildungsungleichheit einzudämmen. Eine immense Herausforderung, wie Rabe mit Verweis auf Statistiken veranschaulicht: 40 Prozent der Hamburger Schüler finden in ihren Haushalten weniger als zehn Bücher vor, 30 Prozent der Hamburger Schüler sprechen in Elternhaus kaum oder kein Deutsch. Rabe glaubt deswegen „nicht, dass das Schulsystem schlechter geworden ist. Das Schulsystem kann aber nicht mithalten mit der dramatisch gestiegenen Zahl und Qualität der Herausforderungen, denen es ausgesetzt ist.“

Mit 141 Schulreformen habe er in seiner Amtszeit versucht, gegenzusteuern. Nicht nur wurde der Lehrplan so verändert, dass fortan Basiskompetenzen mehr Bedeutung erfuhren. Rabe führte auch das freiwillige Ganztagsangebot ein, das aktuell von 85 Prozent der Grundschüler genutzt wird. Auch hier hätten bildungsnahe Eltern zunächst, an denen Rabe sich unübersehbar abarbeit, Bedenken gehabt, weil sie das außerschulische Freizeitprogramm ihrer Kinder eingeschränkt gesehen hätten. Spitzfindig kommentiert er: „Ich hatte den Eindruck, dass es manchen mehr um Gender-Toiletten und gesunde Ernährung ging als um eine gerechtere Bildung.“ Diese werde durch Ganztagsschule ermöglicht: „Mehr Lernzeit kommt den Schülern entgegen, die am Nachmittag Förderunterricht besuchen. Wenn alle Kinder in der Schule sind, ist das leichter umzusetzen.“

Doch auch wenn Rabe sich vor allem für Kinder aus bildungsfernen Familien einsetzt, ist er sich dessen bewusst, dass nicht alle Kinder in gleichen Maße gefördert werden. „Wenn ich noch 10 Jahre im Amt wäre, würde ich in Angriff nehmen, individuellen Förderunterricht für alle Schüler anzubieten.“ Nicht nur für die, die einen Lernrückstand offenbaren, sondern für alle.

Plädoyer für datengestützte Schulentwicklung

Um über das Leistungsniveau der Hamburger Schüler möglichst genau informiert zu sein, führte Rabe landesinterne Vergleichsarbeiten ein. Jährlich legen alle Schüler in Hamburg in den Klassenstufen zwei, drei, fünf, sieben, acht und neun Prüfungen in den Basiskompetenzen ab. Die Arbeiten werden von Studierenden ausgewertet, fallen also nicht den Lehrern zur Last. Die Ergebnisse teilt die Schulbehörde den Schulen mit und bietet Beratungen an, wenn die Ergebnisse schlecht ausfallen.

Weil die Schulen keine Sanktionen fürchten müssten, habe sich der Protest gegen die Datenerhebung von Seiten der Lehrer schnell verflüchtigt und zu einem Umdenken geführt: „In den meisten Schulen ist der Geist eingekehrt: Wir wollen besser werden“, sagt Rabe nicht ohne Stolz. Man könne nun auf Klassenebene sehen, wo Dinge gut liefen und wo reagiert werden müsse. In vielen anderen Ländern gebe es diese Einsicht seitens der Schulen nicht, sagt Rabe – und dürfte damit sicherlich auch Berlin meinen.

Allerdings kommt Rabe nicht umhin, einen entscheidenden Vorteil, den Hamburg gegenüber Berlin genießt, zu benennen: In der Hansestadt gibt es keinen Lehrermangel. Zwar fürchtet Rabe, dass sich das ändert, weil die Lehrer aus den geburtenstarken Jahrgängen der frühen 60er Jahre vor der Rente stehen. Dennoch fehlt in Hamburg derzeit kein einziger Lehrer, obwohl die Schülerzahl in Hamburg in den letzten zehn Jahren um 25 Prozent auf rund 260.000 Schüler gestiegen ist. Warum das so ist, kann Rabe trotz aller Datenerhebung nicht erklären, gibt der zurückgetretene Bildungssenator freimütig zu.