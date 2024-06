Kreativ-Schule für Erwachsene in Berlin „Wir sind unter uns, niemand muss sich schämen“

Glaubt dieser Jüngling etwa, sie schaue ihn verliebt an, nur weil er ihr gerade einen Apfel entgegenstreckt? Im Gegenteil, sie ist sauer, sie hat doch genau gesehen, dass er vergangene Woche einer anderen jungen Frau einen viel schöneren Apfel gegeben hat. Ihren Frust verkündet sie ihm auch lautstark. Aber die Klage klingt gar nicht aggressiv, sie kommt im glockenhellen Sopran, vor allem aber mehrstimmig. Sechs Frauen singen das bosnische Volkslied „Zvijezda Tjera Mjeseca“, in dem die junge Frau ihr Leid beklagt. In den Sopran mischt sich allerdings noch eine tiefere Stimme. In der Runde singt auch ein Mann.