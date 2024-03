Nach Panne beim Infobrief für Schulwechsler In diesem Berliner Gymnasium für Hochbegabte sind noch Plätze frei

Wo sind noch Plätze in den raren fünften Klassen der Oberschulen frei? Das ist zurzeit die dringendste Frage für Viertklässler, die ihre Grundschule vorzeitig verlassen wollen. Die Antwort der Schulämter ließ mancherorts nicht nur lange auf sich warten, sondern war auch unvollständig, wie der Tagesspiegel erfuhr. So fehlte in der vor einigen Tagen verschickten Liste mindestens eine Schule und zwar das Lessing-Gymnasium in Wedding mit ihren zwei Hochbegabtenklassen.

Freie Plätze in fünften Klassen öffentlicher Oberschulen Marzahn-Hellersdorf

Melanchthon-Gymnasium (musikbetont) Mitte

Lessing-Gymnasium (Schnelllerner)

Französisches Gymnasium (Französisch bilingual)

Diesterweg-Gymnasium (altsprachlich) Neukölln

Dürer-Gymnasium (Schnelllerner) Reinickendorf

Friedrich-Engels-Gymnasium (Spanisch bilingua)

Romain-Rolland-Gymnasium (Französisch bilingual) Spandau

Hans-Carossa-Gymnasium (Englisch bilingual) Steglitz-Zehlendorf

Gymnasium Steglitz (altsprachlich)

Werner-von-Siemens-Gymnasium (Schnelllerner) Tempelhof-Schöneberg

Gustav-Heinemann-Sekundarschule (Japanisch)

Rückert-Gymnasium (Französisch bilingual)

Die Panne betrifft die Kinder, die kein Glück an ihrer Erstwunschschule hatten. Sie haben nur am 18. und 19. März Zeit, sich anhand der genannten Liste für eine Zweitwunschschule zu entscheiden. Wie es zu der Panne mit dem Lessing-Gymnasium kam, war am Sonnabend nicht zu klären. Schulleiter Michael Wüstenberg betonte, dass er seine freien Plätze gemeldet habe.

46 Gymnasien und eine Sekundarschule haben Angebote für Fünftklässler.

Weiterer Ärger resultiert daraus, dass die Schreiben zum Teil sehr spät bei den Eltern ankamen. „Der Brief war auf den 11. März datiert, wurde aber erst am 15. März zugestellt“, berichtet eine Mutter aus Marzahn-Hellersdorf.

Die dortigen Kinder haben es besonders schwer, ihren personell besonders schlecht ausgestatteten Grundschulen zu entkommen: Es gibt nur das Schnelllernerangebot am Otto-Nagel-Gymnasium sowie zwei Klassen am Melanchton-Gymnasium. Wer nicht zu den 30 Schülerinnen und Schülern gehörte, die es in die stark nachgefragte mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse schaffte, dem bleibt jetzt nur die musikbetonte Klasse: Dort hat man aber wenig Chancen, wenn die Eltern das Kind nicht früh mit einem Musikinstrument vertraut gemacht haben.

Ungleiche Nachfrage in den Bezirken

In den Bezirken unterscheiden sich die Angebote stark je nach sozialer Lage: Im Laufe der Jahre wurden fünfte Klassen für Schnelllerner in fünf der zwölf Bezirke abgeschafft und durch andere Ausrichtungen ersetzt. Es blieben aber knapp 50 öffentliche und freie Gymnasien mit fünften Klassen erhalten sowie ein Angebot einer Sekundarschule. Diese Klassen wurden 2022/23 von rund 2300 Kindern besucht, was weniger als zehn Prozent des Jahrgangs entspricht.

Am geringsten ist die Nachfrage in Neukölln: Dort gibt es nur ein Gymnasium ab Klasse 5, das Dürer-Gymnasium. Aber auch deren zwei Klassen für Schnelllerner wurden im ersten Bewerbungsdurchgang der „Erstwunschschulen“ nicht voll. Die meisten Angebote gibt es im ebenso bürgerlichen wie schülerreichen Pankow, wo es 2022/23 fast 400 Fünftkläsler am Gymnasium gab.

Freie Plätze gibt es vereinzelt auch noch an freien Schulen. Deren Anmeldefristen weichen von denen an öffentlichen Schulen ab. So nimmt etwa das altsprachliche Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster noch bis zu den Osterferien Anmeldungen entgegen.