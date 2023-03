Neuer Senat muss ranklotzen Das sind Berlins größte Baustellen in Kita und Schule

Wer auch immer die Bildungsverwaltung im kommenden Senat führt – sie oder er hat viel zu tun. Nur 3,5 Jahre bleiben bis zum nächsten Wahltermin. Das dürfte nicht reichen, um die horrenden Probleme zu bewältigen, die sich angestaut haben.

Denn die ebenso schwerwiegenden wie unabweisbaren Defizite beim Personal- und Raummangel der Kitas und Schulen verhindern seit vielen Jahren, dass sich die Verantwortlichen im Senat und in den Bezirken um die übrigen, nicht wenigen Baustellen kümmern können. Bislang ist unklar, welche der offenen Fragen und Probleme es in die Koalitionsvereinbarung schaffen. Klar ist nur, dass die Arbeitsgruppen von CDU und SPD aktuell miteinander verhandeln.

1 Kitaausbau forcieren

In Berlin ist mehr als jedes vierte Kind von Armut bedroht, was meist auch mit Bildungsarmut einhergeht. Das Risiko, schon vor der Schule durch mangelnde Frühförderung abgehängt zu werden, ist in Berlin somit doppelt so groß wie im Bundesschnitt. Das bedeutet, dass Kitaplätze für diese Kinder besonders wichtig sind; stattdessen sinkt ihre Betreuungsquote infolge des Kitaplatzmangels. Der nächste Senat müsste diesen Trend umkehren und bis 2026 rund 26.000 Kitaplätze bauen.

Denn ungeförderte Kinder aus prekären Verhältnisses erleiden irreparable Schäden, wie etwa die Nationalakademie Leopoldina feststellte: Die Defizite bleiben demnach „ein Leben lang bestehen“ und können „auch durch ein intensives Training in späteren Lebensphasen selten vollständig, manchmal gar nicht mehr ausgeglichen werden“. Das gilt für die Sprachentwicklung, aber auch für die übrige Hirnleistung.

Stefan Spieker, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer des großen Trägers Fröbel e.V., hat zusammengetragen, wie es trotz der Geldnot möglich wäre, viele Kitaplätze zu bauen. Er plädiert für ein Bündnis von Senat, Bezirken, Wohnungsbaugesellschaften und Kita-Trägern. Die städtebaulichen Verträge mit Investoren sollten vereinheitlicht und so angepasst werden, dass Investoren mit den zu schaffenden Kitas „nicht spekulieren können und nur bezahlbare, an der Kita-Finanzierung angelehnte Mieten vereinbart werden dürfen“. Zudem regt Spieker an, Zielvereinbarungen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zur Schaffung von Kitaplätzen in Neubauvorhaben zu schließen.

2 Vorschulpflicht für Bedürftige durchsetzen

Berlins Bildungssenatoren versuchen seit 17 Jahren, eine Art Vorschulpflicht zu schaffen. Auch bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen steht die Frage auf der Agenda, wie man zumindest die Kinder, die kein Deutsch können, oder die Entwicklungsdefizite haben, zuverlässig in eine Frühförderung bringen kann. Die Frage ist kompliziert, denn mit einem entsprechenden Gesetz ist es nicht getan – weil es dieses Gesetz schon gibt.

Es wird mangels Kitaplätzen nur nicht umgesetzt. Bis es in den Kitas genügend Vorschulplätze für die rund 3000 Nichtkitakinder gibt, könnte die künftige Spitze der Bildungsverwaltung dafür sorgen, dass es freien Trägern im Bereich der Sprachförderung leichter als bisher gemacht wird, die Förderung zu übernehmen. Zudem könnte und müsste ein Systemfehler beseitigt werden: Die Förderung beginnt laut Gesetz 18 Monate vor der Einschulung, also immer im Februar – zu einem Zeitpunkt also, wenn die Kitas voll ausgelastet sind. Wenn die Förderpflicht auf 24 Monate verlängert würde, begänne sie im Sommer, wenn durch den Weggang der Schulpflichtigen Kitaplätze frei werden.

3 Kita-Personal stärken

Wie der nächste Senat die Kita-Personalnot lindern könnte, hat der Trägerverbund „Kitastimme“ gerade vor wenigen Tagen aufgeschrieben – der Tagesspiegel berichtete. Zu dem Aktionsplan gehört, dass Kitas dazu ermuntert werden sollen, Auszubildende in ihre Teams zu nehmen. Damit dies keine Belastung wird, sollen die Nachwuchskräfte zusätzlich eingestellt, also nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Zudem sollen Quereinsteigenden mehr Möglichkeiten für den Aufstieg innerhalb der Einrichtungen geboten werden, damit der Verbleib in ihrem neuen Beruf für sie attraktiver wird.

4 Den Lehrkräftemangel bekämpfen

Der Lehrkräftemangel bleibt absehbar das größte Problem; allerdings gibt es inzwischen auch zahlreiche Expertisen mit Vorschlägen zur Abmilderung. Allein der Qualitätsbeirat der Bildungsverwaltung hat dazu ein Elf-Seiten-Papier vorgelegt. Deutlich wird dadurch: Ganz hilflos ist die Verwaltung nicht. Sie kann etwa auf die Hochschulen einwirken, damit die Betreuung der Lehramtsstudierenden besser wird und die Abbrecherzahlen abnehmen.

5000 Euro Willkommensprämie will die CDU Lehrkräften aus anderen Bundesländern zahlen, die nach Berlin kommen.

Konkret schlägt der Beirat auch vor, dass der Quereinstieg nicht mehr nur für Mangelfächer zur Verfügung stehen und auch mit nur einem Fach möglich sein soll. Die CDU schlägt vor, Lehramtsstudierenden ein zusätzliches Stipendium von 500 Euro pro Monat zu zahlen „für den Fall, dass sie sich auf eine Tätigkeit an einer Berliner Schule festlegen“. Regulär ausgebildete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern sollen eine Willkommensprämie von 5000 Euro und ein zweijähriges ABC-Gratisticket für Busse und Bahnen bekommen.

Katharina Günther-Wünsch (CDU) wude von der CDU als Wunschkandidatin für das Amt der Bildungssenatorin benannt. © Lydia Hesse/Tagesspiegel

5 Basiskompetenzen absichern

In Berlin ist die Risikogruppe der Schüler, die nicht einmal die Mindestanforderungen in den Basiskompetenzen wie Rechnen und Schreiben bewältigt, besonders groß. Das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) legt Berlin daher nahe, sich an Hamburg zu orientieren: Die Hansestadt hat es geschafft sich hochzuarbeiten.

Das IQB führt das mit großer Wahrscheinlichkeit auf Hamburgs Strategie der datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung zurück: Hamburg verfolgt seit rund 20 Jahren akribisch, wie jeder einzelne Schüler seine Kompetenzen entwickelt. Die nächste Führung der Bildungsverwaltung hat gute Voraussetzungen, diesen Weg auch für Berlin zu gehen: Der Fachmann, der das Hamburger Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung zuletzt führte, Norbert Maritzen, hat die Leitungsposition im Berliner Qualitätsbeirat inne und ist also bereits vor Ort. Er folgte einem weiteren Hamburger Schulexperten, dem ehemaligen SPD-Staatsrat Michael Voges, der zuvor zusammen mit dem Kieler Professor Olaf Köller, Maritzen und zahlreichen renommierten Wissenschaftlern die Schwachstellen der Berliner Jugend - und Bildungsverwaltung herausgearbeitet hatte.

6 Schulbau und Schulsanierung finanzieren

Die Berliner Schulbauoffensive ist in Gefahr, sofern es nicht gelingt, ihre Finanzierung in den Koalitionsverhandlungen abzusichern. Angesichts des großen Platzmangels und angesichts maroder Schulen, die bereits geräumt werden mussten oder deren Räumung droht, müssten alle Schulfachleute wissen, worauf es jetzt ankommt. Was gebraucht wird, ist richtig viel Geld – mehr denn je angesichts der Baukostensteigerungen gepaart mit Schülerzuwachs und den teuren Vorschriften für nachhaltiges Bauen. Geld allein rettet den Schulbau aber nicht. Es geht auch darum, die hochkomplizierten Verfahren im Schulbau zu beschleunigen. Ohne eine:n zusätzlichen Staatssekretär:in für Schulbau und Digitalisiering wird es nicht funktionieren, zeigt die bisherige Erfahrung.

Der Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Torsten Kühne (CDU), fordert seit langem, den Schulbau zu beschleunigen. Er ist Mitglied der CDU-Arbeitsgruppe für Schule und Jugend bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. © Kai-Uwe Heinrich

7 Den Übergang in den Beruf verbessern

Die Berufliche Bildung ist vor allem deshalb im Fokus der Schulpolitik, weil zu viele Jugendliche zu Beziehern von Transferleistungen werden, ohne je eine Ausbildung absolviert zu haben. Die künftige Koalition muss das eindämmen. Ein immer wieder genannter Ansatz, um den Übergang in die Ausbildung zu verbessern, ist ein verpflichtendes elftes Schuljahr, das an den Beruflichen Schulen angedockt werden soll.

Das hätte zwei Vorteile: Zum einen könnte Berlins hoher Anteil an Jugendlichen ohne Schulabschluss gesenkt werden, zum anderen würde der Weg von der Schule in den Beruf besser begleitet. Fachleute warnen aber davor, den Oberstufenzentren (OSZ) das elfte Schuljahr aufzupropfen, ohne vorher den „Wldwuchs“ aus einer Vielzahl von Bildungsgängen zu beschneiden, der an den OSZ herrscht und sie für Jugendliche intransparent macht.

8 Berufsschulen auf freie Ressourcen abklopfen

Das ist allerdings nicht die einzige Schwachstelle der Beruflichen Bildung in Berlin. Als Skandal gilt unter den Leitern der allgemeinbildenden Schulen, dass die Berufsschulen trotz ihres immensen Schülerrückgangs „kaum Räume und Personal abgeben müssen“. Diskutiert wurde dies zuletzt angesichts des Leerstands an der Neuköllner Carl-Legien-Schule. Zudem werde durch viel zu viele kleine Lerngruppen in den endlos vielen Bildungsgängen Personal verschwendet.

9 Die Spezialschulen neu justieren

Ein organisatorisches Anhängsel der Abteilung für die Beruflichen Schulen sind die Berliner Spezialschulen. Diese Konstruktion sei eine „Fehlentscheidung“ gewesen, beklagen die Spezialschulen. Tatsächlich kommen diese Einrichtungen, die extrem teuer sind und eigentlich zum „Kronschatz“ der Verwaltung gehören mussten, nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Fehlende Nachfrage an zwei der drei Sportoberschulen wird ebenso beklagt wie extrem hohe Kosten und Personaleinsatz an der Staatlichen Schule für Ballett und Artisktik oder auch endlose Querelen um die Leitung der Schulfarm Scharfenberg, um nur wenige Beispiele zu nennen. Dass es so nicht weitergehen kann, gilt als Binsenweisheit. Dennoch reicht die Kraft der Bildungsverwaltung schon seit Jahren nicht für eine Neujustierung.

10 Freie Schulen inklusiv fördern

Die Freien Schulen warten seit rund 15 Jahren auf eine versprochene Reform ihrer Finanzierung. Das bedeutet, dass sie bis heute nur rund zwei Drittel ihrer Ausgaben vom Land refinanziert bekommen. Lange scheiterte eine neue Struktur der Finanzierung daran, dass sie unter dem Vorbehalt der Kostenneutralität stand: Die freien Schulen sollten keinesfalls mehr Geld bekommen, galt jahrelang als Prämisse. Diese wurde inzwischen verworfen, weil die freien Schulen weiterhin abhängig von hohen Elternbeiträgen wären. Das wiederum ist nicht vereinbar mit dem Ziel, die freien Schulen inklusiver für einkommensschwache Familien und für Förderkinder zu machen. Weder Rot-Rot-Grün noch Rot-Grün-Rot schafften es aber, die Finanzierung umzustellen.

11 Den Unterricht digitalisieren

„Wir bringen digitales Lehren und Lernen voran: von der technischen Ausstattung bis zur Medienkompetenz von Schüler:innen und Lehrkräften“, hat sich die SPD in ihrem Wahlprogramm vorgenommen. Die CDU will die Schulen mithilfe des bundesweiten Digitalpaktes „endlich auf den Standard des 21. Jahrhunderts bringen“.

Dafür soll es „passende Fortbildungen für die Pädagoginnen und Pädagogen“ geben sowie „Anpassungen“ des Lehrplans. Vorher aber gibt es noch praktische Hürden aus dem Weg zu räumen: Dazu gehört, dass bisher nur jede dritte Schule einen Breitbandanschluss hat. Zudem muss jetzt entschieden werden, wie die geplante Verteilung von 120.000 Leasing-Tablets an die Mittelstufenschüler begleitet wird: Ohne eine flankierende Fortbildung für Lehrkräfte und mehr technischen Support wird es nicht gehen.

12 Schulreinigung verbessern

Die SPD drückt sich vage aus. Sie wolle „die Berliner Schulreinigung verbessern“, schrieb sie in ihrem Wahlprogramm 2023. Bei der Wahl 2021 hatte das noch entschiedener geklungen: Da liebäugelte auch Franziska Giffey noch offen mit der Rekommunalisierung der .Schulreinigung, wie sie auch die Initiative „Schule muss anders“ propagiert.

Etliche Bezirkspolitiker warnen allerdings vor den finanziellen Folgen und den immensen Krankenständen, wenn die Reinigungskräfte wieder öffentlicher Dienst würde. Dafür müssten ungefähr 1.000 Stellen geschaffen werden. Sie geben dem Senat die Schuld an den schmutzigen Schulen: Der habe die Vorgaben gemacht: Wenn den Putzfirmen mehr Zeit zugestanden werde, könnten sie auch besser putzen – und dennoch viel preiswerter sein als der öffentliche Dienst. Das Thema könnte noch spannend werden, zumal sich etliche Bezirksverordnetenversammlungen für die Rekommunalisierung ausgesprochen hatten – allerdings vor der vorletzten Wahl. Seither läuft ein Modellversuch.

