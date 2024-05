Spandaus Schulen treffen sich am Rathaus Kinder, Lehrkräfte und Influencer kommen zum „Tag der Demokratie“

Spandaus Schulen feiern diese Woche den „Tag der Demokratie“ – am Donnerstag, 23. Mai, auf dem Platz vor dem Rathaus in der Altstadt von Berlin-Spandau. Der Anlass: Vor exakt 75 Jahren, am 23. Mai 1949, unterzeichnete Konrad Adenauer das erste Grundgesetz. Ernste Sache, großes Jubiläum.