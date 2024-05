SPD beklagt „Bruch des Koalitionsvertrages“ Gehaltszulage für Erzieherinnen an Berliner Brennpunktschulen fällt weg

Sie war von Anfang an strittig, jetzt wurde sie einkassiert: Rund 300 Horterzieherinnen und -erzieher in sozialen Brennpunkten verlieren ab Oktober ihre tarifliche Höhergruppierung. Dies bestätigte am Dienstagabend die Berliner Senatsverwaltung für Bildung. Zuvor hatten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der Gesamtpersonalrat die politische Entscheidung bekannt gemacht.