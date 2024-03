Sprachen, Literatur, Programmieren Vier Games für Kinder und Jugendliche, die neugierig machen

Computerspiele sind Zeitverschwendung! Dieses Klischee hält sich hartnäckig – und wird der Vielfalt von Games so gar nicht gerecht. Längst kommen digitale Lernspiele auch an Schulen und in unterschiedlichen Fächern zum Einsatz – vom Sprach- über den Mathematik- bis zum Geschichtsunterricht. Dabei kommen häufig sogenannte „Serious Games“ zum Einsatz, wortwörtlich „ernsthafte Spiele“, die speziell für den Bildungskontext entwickelt wurden – also beispielsweise Games, bei denen es Punkte für erfolgreich gelöste Rechenaufgaben gibt.