Startchancen-Programm in Berlin Bund investiert 460 Millionen Euro in benachteiligte Schüler

Über einen Zeitraum von zehn Jahren erhält Berlin vom Bund 460 Millionen Euro, also 46 Millionen Euro pro Jahr, um benachteiligte Schüler:innen zum Bildungserfolg zu führen. Das erklärte CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch im Anschluss an eine Senatssitzung am Dienstagmittag. Die Gelder fließen im Rahmen des Startchancen-Programms. Dessen Ziel ist es, gelungene Bildung von der sozialen Herkunft zu entkoppeln.

Ausgewählt wurden zunächst 59 Grund- und weiterführende Schulen sowie berufliche Schulen (Oberstufenzentren) und Förderschulen, die schon ab dem Herbst Geld bekommen. „Das Ziel ist es, nicht mit der Gießkanne heranzugehen“, sagte Günther-Wünsch. Ausschlaggebend waren Faktoren wie Migration und Armut sowie die jetzigen Leistungen der Schüler. Auch die Ergebnisse der landesweiten Vergleichsarbeiten in den Jahrgangsstufen 3 und 8 (Vera) wurden mit einbezogen.

Die meisten geförderten Grundschulen liegen in Mitte

In der ersten Runde profitieren laut Schulverwaltung 34 Grundschulen (davon elf allein im Bezirk Mitte, sechs in Neukölln und fünf in Spandau), 15 Integrierte Sekundarschulen (davon sechs in Neukölln), vier Förderzentren und sechs berufliche Schulen. Um welche Schulen es sich konkret handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Letztlich könnten nach Worten der Senatorin wohl 150 bis 160 Schulen gefördert werden. Weil in Berlin viele Schulen ungewöhnlich voll sind, wird über die genaue Aufteilung des Geldes noch verhandelt, wie die Bildungssenatorin erläuterte. Ob arm oder reich, zugewandert oder hier geboren, sollen Kinder die Chance haben, gut zu lernen und die Schule abzuschließen. Es gehe besonders um zusätzliche Lernförderungen in den Kernfächern Deutsch und Mathematik, erklärte Günther-Wünsch.

Die Gelder sollen zur Verbesserung von Lese-, Rechen- und Schreibfähigkeiten eingesetzt werden sowie zur datengestützten Qualitätsentwicklung an Schulen. Außerdem dürfen damit Kreativ- und Lernlabore, Werkstätten, Bewegungsräume und Schulbibliotheken eingerichtet werden.

Ob das Programm wirkt, soll auf Bundesebene auch wissenschaftlich untersucht werden. Das Startchancen-Programm gilt bundesweit, es wurde im Februar vereinbart. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag die Details zur Umsetzung auf Landesebene. (mit dpa)