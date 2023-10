Unterricht um jeden Preis? „Der Kardinalfehler ist, dass wir in Schulabschlüssen denken“

Max besucht die neunte Klasse der integrierten Röntgen-Sekundarschule (iRSS) in Alt-Treptow. Max fehlt nie, ist pünktlich, höflich und motiviert. Was für andere Schüler:innen normal ist, stellt in Max’ Fall eine beachtliche Leistung dar. Erst zum neuen Schuljahr ist der Teenager an die iRSS gewechselt, von seiner vorherigen Schule ist er geflogen.