Vor der Europawahl Sollten Berlins Schulen die AfD zu Debatten einladen?

Es ist ein Streit, der gerade an vielen Berliner Schulen ausgetragen wird: Soll die AfD zu Podiumsdiskussionen und Kursgesprächen eingeladen werden, die dazu gedacht sind, Schüler:innen auf die anstehende Europawahl einzustimmen? Am 9. Juni dürfen in Deutschland erstmals junge Menschen schon ab 16 Jahren wählen – deshalb ist das Thema an allen Berliner Gymnasien, Integrierten Sekundarschulen und Berufsschulen relevant.