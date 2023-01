Tagesspiegel Plus Wenn 700 Schüler in der Gemüsehalle turnen : Eltern beklagen „Bauskandal“ in Berliner Tesla-Schule

Seit 2010 wartet die Pankower Tesla-Schule auf ihre neue Sporthalle und Mensa. Auch der Schulhof ist nicht fertig. Anfragen der Eltern bleiben unbeantwortet.