Berlins Lehrkräftemangel hat einen neuen Negativrekord erreicht: An einer Grundschule in Marzahn-Hellersdorf ist nur jede fünfte Stelle mit einer ausgebildeten Lehrkraft besetzt. Nach Informationen des Tagesspiegel gibt es darüber hinaus an Schulen im Bezirk Notstundenpläne oder sogar Homeschooling. Als Folge werden die Rufe nach stärkerer „Steuerung“ von Einstellungen lauter. Auch Zwangsumsetzungen könnten dazugehören.