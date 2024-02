Schüler wurden hinausgeleitet Polizei prüfte Alarm an Schule in Berlin-Lichtenberg

Die Polizei ist wegen eines Alarms zu einer Schule in Berlin-Lichtenberg gerufen worden. Die Beamten prüften die Lage, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Freitagnachmittag. Am Abend war klar: Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Die Beamten hätten die Räumlichkeiten überprüft und keine Bedrohung festgestellt, danach sei der Einsatz beendet worden. Die Schüler waren wohlbehalten aus der Schule Am Breiten Luch geleitet und ihren Eltern übergeben worden.

Angaben dazu, wann der Alarm ausgelöst wurde, konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. (dpa)