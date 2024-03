Schulversuch in Berlin Wenn Kinder lernen, wo und wann sie wollen

Im ersten Stock der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule (WVH) in Prenzlauer Berg läutet es zur Pause. Am Ende des Ganges öffnet sich eine Tür, eine Gruppe von Schülern strömt auf den Pausenhof. Im Klassenzimmer stehen noch einige „Smurfs“, wie die Klasse nach den Schlümpfen heißt, verteilt in Grüppchen.