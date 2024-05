Schwalbennester zählen Nabu bittet Berliner um Mithilfe

Die Temperaturen steigen, für Mehlschwalben sind das gute Bedingungen. Die Vögel kehren aus Afrika zurück, wo sie überwintert haben, und wollen jetzt mit dem Brüten beginnen. Das ist auch dringend nötig, denn die Population dieser Tiere geht zurück.

Umso wichtiger ist es, dass sie genügend Brutmöglichkeiten finden. Doch genau da liegt das Problem. Die Zahl dieser Plätze nimmt ab, zugleich auch die Möglichkeit, Nistmaterial zu sammeln.

Deshalb bittet der Landesverband Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) Vogel- und Naturfreunde um Mithilfe. Sie sollen Niststandorte melden. Hinweise kann man an: artenschutz_am_gebaeude@nabu-berlin.de schicken. Der Nabu bittet darum, Fotos von den Nistplätzen mitzuliefern.

Mehlschwalben benötigen offene Bodenstellen mit Lehm

Mehlschwalben bauen ein kugelförmiges Nest aus kleinen Erdklumpen, die sie mit ihrem Speichel verkleben. Dafür benötigen sie offene Bodenstellen mit möglichst bindigem Substrat wie Lehm.

Sanierungen und Bauprojekte vertreiben sie von Gebäuden. Imke Wardenburg, Nabu

„Schwalben sind ein faszinierender Anblick am Himmel und ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems“, sagt Imke Wardenburg, die Managerin des Nabu-Projekts „Artenschutz am Gebäude“. Die Menschen profitierten von den Vögeln, weil sie „natürliche ‚Schädlingsbekämpfung‘“ betrieben.

„Mücken und Blattläuse fressen sie am liebsten. Doch leider stehen Mehlschwalben vor vielen Herausforderungen, die ihren Bestand gefährden. Sanierungen und Bauprojekte vertreiben sie von Gebäuden, und sie finden immer weniger Lehm zum Nestbau.“ Wenn das so weitergehe, lebten bald kaum noch Mehlschwalben in Berlin.

„Die zunehmende Versiegelung von Flächen und Trockenheit machen den Schwalben das Leben schwer“, sagt die Projektmanagerin. Außerdem hätten die Vögel mit der mangelnden Akzeptanz von jenen Menschen zu kämpfen, die ihre Anwesenheit vor allem wegen des Kots als störend empfänden.

„Immer wieder hören wir, dass Menschen die Nester abschlagen, obwohl sie nach Bundesnaturschutzgesetz ganzjährig geschützt sind. Wir wollen um Akzeptanz werben und zeichnen deshalb seit Jahren schwalbenfreundliche Häuser mit einer Plakette aus.“