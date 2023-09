Schwangerschaftsberatung in Berlin „Wir müssen jede Woche Frauen ablehnen“

Wer in Deutschland abtreiben möchte, kommt an einem nicht vorbei: der Schwangerschaftskonfliktberatung. Diese ergebnisoffene Beratung ist erforderlich, damit ein Abbruch straffrei durchgeführt werden kann. Laut Schwangerschaftskonfliktgesetz soll eine Schwangere „unverzüglich“ beraten werden. Beratungsstellen sagen: Das kann in Berlin schon jetzt nicht gewährleistet werden.