Schwarz-rote Pläne in der Kritik Radaktivisten sehen Berliner Verkehrswende auf der Kippe

Die Radverkehrspolitik des voraussichtlich CDU-geführten Senats stößt bei Radaktivist:innen auf scharfe Kritik. Sie sehen die Verkehrswende in der Stadt in Gefahr. Denn die wohl neue Koalition will die verbindlichen Planungsvorgaben für neue Radwege durch Bedarfsprüfungen im Einzelfall ersetzen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden