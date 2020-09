Die Krise als Normalzustand? Für zahlreiche Richter und Angestellte der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Berlin begann die Arbeitswoche mit einem herben Rückschlag. Nachdem es bereits in der Vorwoche "Performanceprobleme" und teilweise massive Einschränkungen im Bereich der Justiz-IT gegeben hatte – betroffen waren die elf Amtsgerichte, das Landgericht sowie das Kammergericht – setzten sich die Probleme am Montag nahtlos fort.

Aus dem Kammergericht hieß es, ein Serverausfall habe mehrere Arbeitsplätze des Standorts lahmgelegt. Intern soll von einer "großflächigen Störung" die Rede gewesen sein. Tagesspiegel-Informationen zufolge wurde inzwischen bestätigt: Von den Störungen betroffen ist die gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit.

Während sich Senatsverwaltung für Justiz zunächst bedeckt hielt, erklärte eine Sprecherin des für die Gerichts-IT zuständigen IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ): "Keine erneute Großstörung! Ca. 30 Nutzer konnten sich vorübergehend (20 Min) nicht an anmelden. Ist bereits behoben."

Die Aussage der Sprecherin wiederum stand im Gegensatz zu Rückmeldungen, die der Tagesspiegel aus verschiedenen Bereichen der Berliner Justiz erhalten hatte. Aus dem Amtsgericht Tiergarten hieß es, die Systeme würden laufen, aber "immer wieder haken". Eine Sprecherin des Kammergerichts sprach von kurzzeitig schwarzen Bildschirmen. Fakt ist: Der erneute Ausfall setzt eine ganze Serie von Pannen im Zusammenhang mit dem Computer-Netzwerk der Berliner Justiz fort.

Spätestens seit der erfolgreichen Virus-Attacke auf das Kammergericht vor beinahe einem Jahr kommt die Justiz-IT aus den Schlagzeilen nicht heraus. Als Ursache für die aktuellen Probleme gelten Server- und Sicherheitsupdates, die das ITDZ seit Mitte August schrittweise vorgenommen hatte. Kern des Problems dürfte das Update auf Windows 10 sein.

In der Justiz kommen Fachverfahren zum Einsatz, die teilweise deutlich mehr als zehn Jahre alt sind und von heutigen Betriebssystemen nicht mehr unterstützt werden. Unter älteren Betriebssystemen wiederum liefen die Programme lange stabil, allerdings auf Kosten massiver Sicherheitsrisiken – siehe Cyberangriff auf das Berliner Kammergericht durch den Trojaner Emotet.

Bereits vor dem erneuten Ausfall hatte unter anderem SPD-Rechts- und Digitalexperte Sven Kohlmeier angekündigt, den Zustand der Justiz-IT im Ausschuss für Kommunikationstechnik und Datenschutz zu thematisieren. Dieser tagt am Nachmittag im Berliner Abgeordnetenhaus und wird per Livestream übertragen.