Schwer verletzte Frau im Krankenhaus Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz

Bei einem Unfall auf der Bismarckstraße Ecke Bergstraße in Berlin-Steglitz ist eine Frau am Sonntag in ein geparktes Fahrzeug gefahren und hat sich anschließend überschlagen. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Behörde teilte auf der Plattform X mit, dass die Verletzte ohne weitere technische Hilfsmittel aus ihrem Wagen befreit werden konnte. Weitere Hintergründe waren zunächst unbekannt. (Tsp)