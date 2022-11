Schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper 31-Jähriger in Berlin-Karlshorst von Tram angefahren

In Berlin-Karlshorst ist am Dienstagabend ein Mann von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah der Unfall gegen 18.20 Uhr auf der Treskowallee. Der 31-Jährige habe dort die Gleise überquert. Der 54-jährige Tram-Fahrer habe ein Warnsignal abgesetzt und gebremst, habe den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Triebwagenführer erlitt einen Schock und wurde ambulant am Ort behandelt.

Die Treskowallee war zwischen Waldowallee und Marksburgstraße bis etwa 19.15 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Erst am Freitag war es auf in Berlin-Johannisthal zu einem tödlichen Unfall mit einer Tram gekommen. Auf dem Sterndamm war ein 13-jähriges Mädchen überfahren worden. Das Kind starb trotz Reanimationsversuchen vor Ort. (Tsp)

