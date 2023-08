Schwerer Angriff in Berlin-Friedrichsfelde Unbekannter attackiert Mann, tritt mehrfach zu und flieht

Am Montagabend wurde laut Polizeiangaben ein Mann in Friedrichsfelde bei einem Angriff verletzt. Das teilte die Behörde am Dienstagmorgen mit. Demnach soll der 43-Jährige gegen 20 Uhr in der Straße Am Tierpark zunächst von einem unbekannten Mann geschubst worden sein. Daraufhin fiel das Opfer auf eine am Boden liegende Glasflasche und zog sich Schnittverletzungen an den Armen zu.

Der mutmaßliche Angreifer trat dem Opfer anschließend mehrfach gegen den Kopf und flüchtete danach in Richtung Sewanstraße. Der 43-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)