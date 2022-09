Schwerer Unfall in Berlin-Buch 89-jähriger Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 89 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine 61-Jährige hatte den Mann vor zwei Wochen in Buch im Bezirk Pankow beim Linksabbiegen mit ihrem Wagen erfasst. Sie war auf dem Pölnitzweg in Fahrtrichtung Hobrechtsfelder Chaussee unterwegs und bog nach links in den Röbellweg ab. Der Mann überquerte auf einem Fußgänger-Überweg den Röbellweg.

Der 89-Jährige erlitt bei dem Unfall unter anderem schwere Verletzungen an einem Arm und am Becken und kam mit in ein Krankenhaus.

Am Montag erlag er seinen schweren Verletzungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei ermittelt. (Tsp)

