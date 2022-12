Schwerer Unfall in Berlin-Lankwitz Zwei Kinder unter Bus – Rettungswagen brauchen mehr als 20 Minuten

Bei einem schweren Unfall mit einem Bus sind am Sonnabend in Berlin zwei Kinder offenbar schwer verletzt worden. Die Kinder wurden nach ersten Informationen in der Leonorenstraße unter dem Bus eingeklemmt. Hergang und Ursache des Unfalls sind noch unklar.

Der Notruf ging um 18.42 Uhr bei der Berliner Feuerwehr ein, das Gespräch dauerte drei Minuten. Auch ein Rettungshubschrauber und Technikwagen wurden alarmiert. Weil der Rettungsdienst der Feuerwehr aber am Sonnabend wegen fehlender freier Rettungswagen im Ausnahmezustand war, schaltete die Leitstelle gleiche mehrere Rettungswagen ein.

„Aufgrund des Ausnahmezustands erschwerte Disposition von Rettungswagen“, meldete die Leitstelle. In der Nähe seien keine Rettungsdienstkräfte verfügbar. Indem mehrere Rettungswagen alarmiert wurden, sollte die Zeit überbrückt werden, bis ein Rettungswagen, der näher am Unfallort ist, frei wurde.

Als erstes traf ein Notarztwagen um 18.54 Uhr am Unfallort ein, es folgten drei Löschfahrzeuge. Erst um 19.05 Uhr, also mehr als 20 Minuten nach Eingang des Notrufs, kamen zwei Rettungswagen an. Um 19.09 traf der Rettungshubschrauber ein. Einige Minuten vor dem Unfall waren nur noch zwei von insgesamt 104 am Abend besetzten Rettungswagen verfügbar gewesen – für die ganze Stadt. Die anderen waren bereits in Einsätzen unterwegs.

