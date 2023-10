Schwerer Unfall in Berlin-Lichtenberg Auto durchbricht Brückengeländer und überschlägt sich mehrfach

Ein Auto ist in Berlin-Lichtenberg nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen von einer Brücke gestürzt. Das Auto mitsamt der Insassen durchbrach das Brückengeländer, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach liegen, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Insassen klagten über Schmerzen, lehnten eine medizinische Behandlung jedoch ab. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet.

Die beiden Autos stießen aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag an einer Kreuzung in Lichtenberg zusammen. Durch den Aufprall sei den Polizeiangaben zufolge einer der beiden Wagen gegen das Geländer der Gensinger Brücke geprallt und in der Folge hinuntergestürzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. (dpa)