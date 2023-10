Schwerer Unfall in Berlin-Pankow Kleintransporter gerät in Gegenverkehr – 45-Jährige wird notoperiert

Bei einem Unfall in Berlin-Blankenfelde hat eine 45-jährige Autofahrerin schwerste Verletzungen erlitten. Laut Polizei musste sie nach einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Kleintransporter am Freitagnachmittag in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet der von einem 26-Jährigen gesteuerte Kleintransporter auf der Blankenfelder Chaussee auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto der Frau zusammen. Diese zog sich dabei gravierende Verletzungen an Kopf, Armen und Beinen zu.

Der 26-Jährige wurde nach dem Unfall ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das er später auf eigenen Wunsch wieder verließ. Die Blankenfelder Chaussee war nach dem Unfall bis in den späten Abend für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (dpa)