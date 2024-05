Schwerer Unfall in Berlin-Pankow Neunjähriger bei Zusammenstoß mit Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Neunjähriger ist in Berlin-Pankow von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge soll am Freitagabend am Rosenthaler Weg zwischen der Cunistraße und der Mühlenstraße zunächst auf einer Mittelinsel gestanden haben, um die Fahrbahn auf einer Fußgängerfurt zu überqueren. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit.

Zeugenaussagen zufolge habe das Kind beim Betreten der Straße im Ortsteil Französisch Buchholz nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Ein 61-jähriger Motorradfahrer soll eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Dennoch sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der Junge Verletzungen an Kopf und Knien erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht – gemeinsam mit seiner Mutter, die an den Unfallort gekommen war.

Der Neunjährige, bei dem ein Schädelhirntrauma nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht auszuschließen ist, wird stationär behandelt, so die Polizei. (dpa)