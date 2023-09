Schwerer Unfall in Berlin Rennradfahrer prallt in geparkten Lkw und wird lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Mahlsdorf in das Heck eines Lkws geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten hätten ihn reanimiert, danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Dort wurde der 68-Jährige intensivmedizinisch versorgt.

Der Unfall passierte den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Elsenstraße. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn in Richtung der Straße am Niederfeld unterwegs.

Dort soll er aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung ungebremst in das Heck des Lasters gefahren sein, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Vermessung des Unfallorts war die Elsenstraße laut Polizei fast drei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. (Tsp, dpa)