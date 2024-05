Schwerer Unfall in Berlin-Weißensee Nach Tod von Radfahrer – Polizei sucht Straßenbahn-Fahrgäste als Zeugen

Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Tram in Weißensee sucht die Berliner Polizei Fahrgäste einer Straßenbahnlinie als Zeugen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Der Radfahrer war am 22. April in der Rennbahnstraße auf Höhe der Hausnummer 122 in die Schienen geraten und mit der Tram zusammengestoßen, wie die Berliner Polizei damals berichtete. Nun suchen die Beamten Zeugen, die am Morgen des 22. April gegen 9.45 Uhr mit der Straßenbahnlinie 12 unterwegs waren und an der Haltestelle Pasedagplatz in den hinteren Wagenteil einstiegen.

Der 68 Jahre alte Radfahrer war laut Polizeiangaben in die Schienen geraten und hatte dabei die Kontrolle über sein Rad verloren. Er prallte gegen den hinteren Teil der Tram und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Die Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich zu den Bürodiensten unter den Rufnummern (030) 4664-172301, -302, -303 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-172330 (Anrufbeantworter – bitte Nachricht hinterlassen) zu melden. Alternativ sind die Ermittlerinnen und Ermittler auch unter der Mailadresse dir1k23@polizei.berlin.de erreichbar. (Tsp, dpa)