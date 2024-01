Schwerer Unfall in Prenzlauer Berg Autofahrer wird nach Kollision bewusstlos und flüchtet

Am Sonnabendmorgen ereignete sich in Prenzlauer Berg ein Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichem Sachschaden. Das teilte die Berliner Polizei am Nachmittag mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 3.10 Uhr auf der Wisbyer Straße in Richtung Bornholmer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Bornholmer Straße und Schönhauser Allee, unterhalb des U-Bahn-Viadukts, ignorierte er das rote Ampellicht und kollidierte mit einem dort wartenden Mercedes.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Mercedes eines 45-Jährigen mehrere Meter weit geschleudert wurde. Der unbekannte Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, verlor offenbar das Bewusstsein und flüchtete dann gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß in die Schönhauser Allee.

Rettungskräfte brachten den 45-jährigen Mercedes-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin mit Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist erheblich. Die Schönhauser Allee war während der Unfallaufnahme in Richtung Stadtmitte gesperrt, was auch den Straßenbahnverkehr beeinträchtigte. Die Sperrungen wurden gegen 5.15 Uhr aufgehoben.