Schwerpunkt Pankow Berliner Parteien starten Wahlkampf für die Wiederholungswahl

Der Wahlkampf für die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl am 11. Februar in Berlin läuft. Seit dem 2. Januar dürfen die Parteien mit Plakaten um Stimmen werben. In 455 von 2256 Berliner Wahlbezirke sind die Menschen erneut zur Abstimmung aufgerufen. Fragen und Antworten Teil-Wiederholungswahl 2024.