Sechs geparkte Autos beschädigt Senior überschlägt sich mit seinem Wagen in Berlin-Tempelhof

Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag in Tempelhof mit seinem Wagen überschlagen und einen großen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr der Senior zunächst gegen 17 Uhr den Tempelhofer Damm in Richtung Stadtautobahn. Nahe der Einmündung Paradestraße habe er den Angaben nach einen in zweiter Reihe geparkten Transporter links überholt.

Als er wieder nach rechts einscherte, sei der 86-Jährige mit seinem Wagen in ein geparktes Auto gefahren, wodurch sich sein Fahrzeug überschlug und dabei das von hinten kommende Auto eines 37-Jährigen traf, erklärte die Polizei. Das Auto des Senioren kam auf dem Dach zum Liegen. Passanten halfen dem Mann, sich aus seinem Wagen zu befreien.

Der 86-Jährige wurde bei dem Unfall am Arm verletzt und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Der 37 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Weil er ebenfalls unter „dem Eindruck der Geschehnisse“ stand, wurde er dennoch vorsorglich in eine Klinik gebracht, die er noch am Abend wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall wurden zudem sechs weitere Fahrzeuge, die Straßenrand geparkt waren „teils erheblich beschädigt“, teilte die Polizei mit. (Tsp)

