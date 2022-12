Sechs Jahre nach Anschlag am Berliner Breitscheidplatz „Der Schmerz ist immer noch da, aber er wandelt sich“

Frau Oxen, Sie sind Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde, die die Gedenkveranstaltung zum 19. Dezember 2016 mitorganisiert. Warum ist das Gedenken an diesen Tag so wichtig?

Ich glaube, das ist für den einzelnen ganz unterschiedlich. Für diejenigen, die jemanden verloren haben, ist es ein hilfreiches Ritual, um die Trauer noch einmal zu leben und daraus Kraft zu schöpfen. Für den Kreis der weiteren Betroffenen – der übrigens viel größer ist, als man gemeinhin annimmt – ist das Gedenken eine dankbare Erinnerung an das eigene „Verschont-geblieben-sein“. Und für uns alle ist es eine Erinnerung daran, wie schnell sich das Leben schicksalhaft ändern kann, wie verletzlich die menschliche Existenz ist. Dieses Bewusstsein steht ja normalerweise im Alltag nicht im Vordergrund.

Besteht die Gefahr einer Retraumatisierung für Angehörige und Betroffene?

Aus Sicht der Seelsorge sind solche Gedenktage oder Jahrestage in gewisser Weise immer retraumatisierend. Das kennt jeder selbst von Todestagen naher Freunde oder Verwandter. Da geht es einem erst mal schlecht oder man ist traurig. Aber dieses Erinnern ist auch wichtig für den Trauerprozess.

Kathrin Oxen. © Thilo Rückeis

Zur Person Kathrin Oxen ist seit Dezember 2018 Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Berliner Breitscheidplatz. Sie wurde 1972 in Ostholstein geboren und ist auf einem Bauernhof an der Ostsee aufgewachsen. Die vierfache Mutter studierte Theologie in Wuppertal und in Berlin. Der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen Arbeit liegt nach eigenen Angaben unter anderem auf der Akzentuierung des Themas „Frieden und Versöhnung“ und der kirchlichen Erinnerungskultur.

Nun sind die Umstände etwas anders als bei einem privaten Gedenken.

Ja, da sind zum einen die schrecklichen Umstände des Todes selbst. Dazu kommt, dass diese Menschen unter extremer medialer Öffentlichkeit trauern müssen. Es gibt einige unter ihnen, für die ist das hilfreich. Sie schöpfen daraus Kraft. Andere wollen das nicht und die kommen dann auch nicht zu dieser Gedenkveranstaltung. Die große Aufmerksamkeit kann den Prozess der Trauer auch erschweren. Natürlich sprechen wir diesen Gedenktag mit den Angehörigen und Freunden, die kommen wollen, vorher ab.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sprach von „tiefen seelische Narben“, die dieser Anschlag in Berlin hinterlassen hat. Können Sie damit etwas anfangen?

Ja, es war eine kollektive Schreckenserfahrung für die ganze Stadt. Viele verknüpfen den Breitscheidplatz mit diesem Anschlag. Es gibt aber auch Menschen, die dem etwas entgegensetzen wollen: Ich hatte vor ein oder zwei Jahren eine Trauung von zwei Menschen, die waren an dem Tag Ersthelfer. Das waren keine Gemeindemitglieder, sie wollten trotzdem unbedingt in der Gedächtniskirche heiraten – als Zeichen, dass es auch gute Dinge gibt im Leben. Sie wollten diesem Ort noch eine andere Bedeutung geben.

Wie gehen Sie, wie geht die Gemeinde damit um, dass viele die Gedächtniskirche vor allem mit einem Terroranschlag verbinden?

Es ist ambivalent. Wenn man hier arbeitet, weiß man, dass an diesem Ort vor allem ernste Themen verhandelt werden. Diese Gemeinde hat 1943 ihre Kirche verloren. Dann hat sie nach der Wende ihre Bedeutung als Bischofskirche für West-Berlin verloren und ab 2016 kam die Dimension des Terrors hinzu. Dieser ganze Ort spricht Dinge an, die verloren gehen, zerbrechen, die verletzt werden. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber es ist auch eine sehr sinnvolle Aufgabe.

Sie haben im Sommer in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel vermutet, dass die Bedeutung des Gedenkens an diesen Tag zurückgehen könnte. Was meinten Sie damit?

Ich sehe das als Teil eines normalen Trauerprozesses. Man kann, ob privat oder kollektiv, nicht die ganze Zeit auf so einem hohen emotionalen Niveau damit umgehen. Der Schmerz ist immer noch da, aber er wandelt sich. Deswegen muss man auch das Gedenken anpassen. Das sehen wir auch beim Erinnern an andere Anschläge. Was nicht passieren darf – darauf habe ich damals auch bereits hingewiesen – ist, dass die Betroffenen das Gefühl haben, da denkt jetzt keiner mehr dran. Und was in keinem Fall passieren sollte, ist, dass dieses Gedenken genutzt wird, um andere Themen, wie etwa die Sicherheitspolitik, zu verhandeln oder gar Wahlkampf zu machen. Dieses Gedenken gehört den Trauernden.

