Sechs Monate Berliner Kottiwache Viel Zufriedenheit, aber auch Attacken auf Polizisten

Ali Yilmaz (Name geändert) ist vor seinen Kreuzberger Dönerladen getreten, es hat ja aufgehört zu regnen; jetzt scheint die Sonne an diesem Tag im August, und Ali deutet zum Eingang des U-Bahnhofs Kottbusser Tor. 30 Meter vielleicht, mehr nicht. „Früher“, sagt Yilmaz und zieht an seiner Zigarette, „da hatte ich Angst, wenn ich abends zur U-Bahn gegangen bin. Jetzt fühle ich mich sicherer, jetzt haben wir auch mehr Kunden. Natürlich bin ich froh, dass es die Wache gibt.“