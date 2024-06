Security, Fahrdienst, Catering Berliner Polizei lehnt Hunderte Anträge für EM-Jobs wegen Sicherheitsbedenken ab

Wegen Sicherheitsbedenken sortiert Berlins Polizei fortlaufend Personen aus, die an sensiblen Stellen rund um die Fußball-Europameisterschaft arbeiten wollen. Bis vergangenen Donnerstag wurde in 566 Fällen ein Job im Stadion, beim Public Viewing oder an den Hotels und Sportplätzen der Mannschaften verweigert. Das bestätigte das Polizeipräsidium dem Tagesspiegel.