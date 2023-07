Tagesspiegel Plus Seelische Wärme in einem Neuköllner Hospiz : „Manche Bewohner sagen, es sei die schönste Zeit ihres Lebens“

Das Hospiz Ricam in Neukölln wurde vor 25 Jahren als erstes vollstationäres Hospiz in Berlin gegründet. Die Bewohner verbringen hier ihre letzte Lebenszeit in Würde und mit großer Empathie.