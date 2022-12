Seine Ampel zeigte rot Fußgänger in Berlin von Tram angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Montag in Prenzlauer Berg von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 39-Jährige soll gegen 16.30 Uhr versucht haben, die Gleise der Tramlinie M4 von der Storkower Straße kommend bei roter Ampel im Bereich der Mittelinsel zu überqueren. Dabei fuhr ihn eine in Richtung Alexanderplatz herannahende Tram an.

Der Mann erlitt den Angaben nach schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Tramfahrer habe einen Schock erlitten und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (Tsp)

