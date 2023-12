Seit Montag in Berlin vermisst Demenzkranke Frau aus Lankwitz ist tot

Seit dem 4. Dezember galt sie als vermisst. Am Mittwochmorgen wurde eine 69-Jährige, die an Demenz litt, leblos am S-Bahnhof Lankwitz aufgefunden. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei ermittelt.

Mit einem Bild hatte die Polizei Berlin nach der Seniorin gesucht. Diese hatte am vergangenen Montag eine Pflegeeinrichtung in der Kaulbachstraße in Lankwitz verlassen und war seither nicht zurückgekehrt. Laut Polizei war die Frau an Demenz erkrankt und hätte sich in einem hilflosen Zustand befinden können.

Den Angaben nach hatte die 69-Jährige die Pflegeeinrichtung nur mit einem Pullover, einer dunklen Hose und Hausschuhen verlassen. Sie war ohne Jacke unterwegs und hatte weder Personalpapiere, Schlüssel noch Geld bei sich.

Hinweise nahm die Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110, hieß es. (Tsp)