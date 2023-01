SEK-Einsatz in Berlin-Friedrichshain Mann schießt mit Sportbogen auf Bürogebäude und Inhaber

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Mittwoch wegen einer Bogen-Attacke nach Friedrichshain ausgerückt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr in die Simplonstraße. Dort soll ein 40-Jähriger ersten Erkenntnissen nach von seinem Balkon aus mit einem Sportbogen auf ein gegenüberliegendes Bürogebäude geschossen haben.

Als der Büroinhaber daraufhin aus dem Gebäude kam, soll der Mann einen weiteren Schuss in seine Richtung abgegeben haben. Der Pfeil sei jedoch in den Ästen eines Baumes hängengeblieben, teilte die Polizei weiter mit.

Der 40-Jährige dann von dem Spezialeinsatzkommando mithilfe eines Diensthundes in seiner Wohnung festgenommen worden. Gegen ihn lag außerdem ein Vorführbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

