SEK-Einsatz in Berlin-Reinickendorf Sohn bedroht Mutter mit Schusswaffe

Bei einem SEK-Einsatz in Reinickendorf ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der 43-Jährige zuvor seine Mutter mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Demnach soll der Sohn in der Wohnung der 72-Jährigen in der Simmelstraße erschienen sein und Geld von ihr gefordert haben. Die Mutter alarmierte daraufhin kurz vor Mitternacht die Polizei und konnte aus der Wohnung flüchten. Weil der Mann bewaffnet war, wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen, das den Mann gegen 1.20 Uhr festnahm. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe.

Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen Betruges vor, er wurde direkt an die Kriminalpolizei übergeben. Seine Mutter wurde von Rettungskräften versorgt und in eine Klinik gebracht. (Tsp)

