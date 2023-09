SEK-Einsatz in Neu-Hohenschönhausen Mann bedroht Kinder in Berliner Treppenflur mit Dolch

Ein Mann mit einem Dolch hat in Neu-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll der 27-Jährige zwei Mädchen im Treppenhaus des Wohngebäudes mit einem Dolch bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 14.20 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Am Berl. Der 27-Jährige soll zunächst ein 13-jähriges Mädchen und später auch ihre zehnjährige Schwester mit einem „dolchartigen Gegenstand“ bedroht haben, wie es in der Meldung der Polizei heißt. Dann soll er gedroht haben, ihren Vater zu töten.

Die Mädchen flüchteten in die Wohnung ihrer Eltern, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an. Als der Mann kurze Zeit später seine Wohnung verließ, nahm das SEK ihn vorübergehend fest.

In der Wohnung wurden zwei Messer mit Klingenlängen von 30 bis 65 Zentimetern beschlagnahmt. Nach Feststellung der Personalien und einer Gefährderansprache konnte der Mann in seiner Wohnung verbleiben. Verletzt wurde bei dem Vorfall den Angaben nach niemand. (Tsp, dpa)